Na lokalnej drodze pod Olsztynem, między Szałstrami a Nowym Kawkowem autobus wiozący dzieci do szkoły stoi na poboczu i czeka, aż służby drogowe posypią jezdnię. Kierowca uznał, że jest zbyt ślisko, by jechać - poinformował dyżurny Olsztyna. W mieście do godz. 10 będą posypywane chodniki, schody, przystanki.