- Podejmiemy wszelkie działania, by ochronić Polaków przed skutkami błędnej polityki, jaką serwuje Komisja Europejska. Zrobimy wszystko, aby pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie - oświadczył w środę wieczorem minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wicepremier będzie w czwartek gościem Marcina Fijołka w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj w Polsacie, Polsat News, na polsatnews.pl i Interii.

Podwyżki cen energii w Polsce i wysokie ceny towarów i usług to efekty polityki UE - klimatycznej i wobec Rosji - oświadczył w środę w Sejmie wicepremier Jacek Sasin. Jak dodał, rząd zrobi wszystko, by pakiet Fit for 55 nie wszedł w życie.

ZOBACZ: Podwyżki cen energii. Lewica chce "postawić na dywanik" Jacka Sasina



Jak mówił Sasin, występując w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o rozszerzeniu listy uprawnionych do cen regulowanych gazu i zamrożeniu taryf, obserwowane w ostatnich miesiącach podwyżki cen nośników energii i rachunków "można śmiało nazwać unijnymi podwyżkami".

Wszystkie odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne są na stronie polsatnews.pl.

WIDEO - Dług graniczny. Czechy powinny oddać Polsce prawie 400 hektarów terenu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/polsatnews.pl