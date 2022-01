Naukowcy z Uniwersytetu w Georgii (USA) w próbce pobranych z wód ściekowych znaleźli gen MCR-9. Wykazuje się on odpornością na kolistynę - nazywaną antybiotykiem "ostatniej szansy", stosowaną w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Połączenie genu z bakteriami niesie ryzyko globalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego, a uleczalne E.coli i Salmonella mogą z dnia na dzień stać się śmiertelne.

Gen MCR-9 został znaleziony w bakterii znanej jako Morganella morganii. Naukowcy podkreślają, że jest to pierwszy przypadek, gdy MCR został wykryty w tej konkretnej bakterii. Może oznaczać to, że jego obecność w przyrodzie jest większa niż do tej pory sądzono.

Prowadzący badania Issmat Kassem z Centrum Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu w Georgii podkreślił, że obecność MCR w tak rzadko testowanej bakterii jak Morganella morganii jest "poważnym problemem" wymagającym "natychmiastowych działań".

- Jeśli nie zajmiemy się tym teraz, to zagrozimy w ten sposób znanym nam sposobom leczenia ludzi i zwierząt. To z kolei może oznaczać ogromne reperkusje względem zdrowia i ekonomii - przekazał naukowiec.

"Jedno z największych globalnych zagrożeń"

Choć kolistyna pozwala na walkę z infekcjami, z którymi nie radzą sobie inne antybiotyki, to jej częste i długotrwałe stosowanie może sprawić, że niektóre szczepy bakterii zyskają na nią stałą odporność. Choć Stany Zjednoczone zakazały podawania jej zwierzętom hodowlanym, to antybiotyk nadal stosowany jest w krajach takich jak Chiny i Indie.

Naukowcy wskazują też, że geny MCR mogą przechodzić z bakterii na bakterię.

Stacja FOX5 przypomina, że w 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia wskazała odporność na leki jako jedno z "największych globalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego".

bas/pdb/FOX5 Atlanta/polsatnews.pl