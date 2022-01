Papież Franciszek zaskoczył Rzymian składając wieczorną wizytę w sklepie z płytami przy Panteonie, w samym centrum Rzymu. Papież przyjechał do sklepu własnym samochodem, w masce antycovidowej. W sklepie "Stereosound" Ojciec Święty spędził ok. dziesięciu minut. Od właściciela dostał płytę.

Ojciec Święty zatrzymał się w sklepie "Stereosound" na około dziesięć minut. Przywitał się z jego właścicielem, swoim starym znajomym, jego córką i zięciem.

Dziennikarze przypominają, że już wcześniej Franciszek odwiedzał sklepy w stolicy Włoch. 4 września 2015 roku papież udał się do optyka na Via del Babuino, w samym centrum Rzymu, aby zmienić oprawki swoich okularów. 21 grudnia 2016 r. był w sklepie ortopedycznym Fisioitop przy Via del Gelsomino, w dzielnicy Gregorio VII, by kupić nowe buty.

Papież dostał płytę

Dyrektor watykańskiego biura prasowego Matteo Bruni informuje, że we wtorek papież pobłogosławił niedawno odnowione pomieszczenia sklepu muzycznego przy Panteonie, a właściciel podarował papieżowi Franciszkowi płytę z muzyką klasyczną.

Javier Martinez-Brocal, dyrektor portalu informacyjnego Rome Reports, opublikował zdjęcie, na którym widać papieża Franciszka wychodzącego ze sklepu, a wiadomość o tym wyciekła do mediów.

Przy okazji wizyty papieża Franciszka w sklepie "Stereosound" przypomniano o wielu wyprawach św. Jana Pawła II, który wymykał się w góry, bardzo często do Abruzji. A Benedykt XVI, co potwierdza wielu świadków, często odwiedzał swoich przyjaciół.

grz/Polsatnews.pl/KAI