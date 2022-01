Opady śniegu, gęsta mgła i porywisty wiatr na południu. Pogoda na środę

Jak informuje IMGW nad Europą dominuje rozległy wyż z głównym centrum nad Wyspami Brytyjskimi, jedynie północna część Skandynawii znajduje się w zasięgu niżu znad Morza Norweskiego. Polska jest nadal pod wpływem wspomnianego wyżu. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się rozmywający się front okluzji związany z niżem. Pozostajemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i wschodzie. Miejscami, głównie na północy, słabe opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. W godzinach porannych gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 m, mogąca osadzać szadź. Temperatura maksymalna na wschodzie i w rejonach podgórskich od -6 st.C do -2 st.C, na pozostałym obszarze od -1 st.C do 3 st.C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany i tam po południu porywisty, z kierunków zachodnich.

Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy, słaby śnieg, a na wybrzeżu także deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i w rejonach podgórskich temperatura od -6°C do -2°C, na pozostałym obszarze od -1°C do 3°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany#IMGW pic.twitter.com/45Ab6s61qv — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 12, 2022

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Na wschodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem oraz na północnym wschodzie w marznący deszcz powodujący gołoledź. Na zachodzie marznące opady mżawki lub deszczu powodujące gołoledź, tylko nad samym morzem opady mżawki. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna na wschodzie i południu od -7 st.C do -3 st.C, tylko w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -13 st.C; na pozostałym obszarze kraju od -2 st.C do 2 st.C. W wielu miejscach temperatura minimalna wystąpi w pierwszej połowie nocy. Wiatr umiarkowany, okresami wzrastający do dość silnego i porywistego, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem i w górach porywy wiatru do 60 km/h.

Zgodnie z prognozami dzisiejszy poranek z siarczystym mrozem na Suwalszczyźnie oraz w kotlinach sudeckich.

Temperatura spadła do -15°C w Suwałkach i -18 w Jakuszycach. Jest to najzimniejszy poranek tego roku. #IMGW #mróz pic.twitter.com/IavfmJzmjr — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 12, 2022

Pogoda w Warszawie

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -2 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1023 hPa i będzie spadać.

W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, nad ranem także marznący i powodujący gołoledź. Temperatura minimalna -3 st.C, wystąpi w pierwszej połowie nocy. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu, rano też deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

Pogoda w czwartek

W czwartek zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami na południu. Na południowym wschodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź, na pozostałym obszarze kraju opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 0 st.C do 5 st.C, tylko na Pomorzu i nad morzem od 6 st.C do 7 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem i w górach także silny do 45 km/h, porywisty, zachodni. Nad morzem oraz w górach porywy wiatru do 75 km/h.

