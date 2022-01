Na razie do Warszawy przyjechały dwa spośród zamówionych 21 pociągów. Zaprezentowano je w środę na terenie bazy Szybkiej Kolei Miejskiej na stołecznych Odolanach. Zjawił się tam m.in. prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Wyjaśnił on, dlaczego jeden ze składów pomalowany jest na niebiesko-granatowo, a nie jak pozostałe, na czerwono-żółto-biało. Ponadto na jego boku widoczne są gwiazdy z flagi Unii Europejskiej.

- Chcemy przypomnieć, jak ważne jest członkostwo w UE i ile stolica na nim skorzystała. To w sumie 18 miliardów złotych, czyli tak, jakby każdy mieszkaniec miasta otrzymał 10 tysięcy złotych - wyliczał Trzaskowski.

Jak dodał, większość "tak dużych projektów", jak włączenie 21 nowych pociągów do floty SKM jest wspierana przez środki z Unii Europejskiej. Zauważył również, że Newag - producent tych składów - jest rodzimym, polskim przedsiębiorstwem.

Obecny na prezentacji Józef Michalik, wiceprezes Newagu, dodał, że unijny skład uświetnia również miniony Europejski Rok Kolei, czyli 2021 r., jak i "pewien szczególny fakt".

- Ten pociąg jest dwusetnym elektrycznym zespołem trakcyjnym wyprodukowanym przez Newag i pochodzącym z serii pojazdów Impuls - powiedział.

Głos zabrał także Alan Beroud, szef stołecznej Szybkiej Kolei Miejskiej. - Te dwa nowe pociągi udało się otrzymać trzy miesiące przed terminem wynikającym z harmonogramu. Wprowadzimy je do rozkładu jazdy jeszcze w I kwartale 2022 roku - powiedział.

Prezes SKM uściślił, że najpierw skorzystają z nich pasażerowie linii S2, łączącej Lotnisko Chopina z centrum Warszawy i podmiejskim Sulejówkiem.

Wartość inwestycji, którą pochwalili się Trzaskowski, Michalik i Beroud, to 668 mln zł brutto, z czego około 200 mln zł pochodzi ze środków unijnych. W jej ramach do miasta trafi sześć pociągów 4-członowych o długości 75,6 metra oraz piętnaście 5-członowych, mających niemal 92 metry.

Na pokładach podróżni znajdą m.in. zasięg Wi-Fi, ładowarki USB, miejsca na rowery, wózki oraz większy bagaż czy system informacji oraz biletomaty. W pojazdach zainstalowano również defibrylatory - urządzenia ratujące życie w przypadkach zaburzeń pracy serca.

W dłuższych składach zmieści się 835 osób, z czego 186 zajmie miejsca siedzące. Krótsze pociągi pomieszczą maksymalnie 680 pasażerów, spośród których 144 skorzysta z foteli.



Szybka Kolej Miejska jest elementem Warszawskiego Transportu Publicznego. Pociągi tego przewoźnika przeważnie korzystają z tych samych torów co Koleje Mazowieckie czy PKP Intercity, lecz trasy ułożone są tak, by obsłużyć przede wszystkim stacje w stolicy i graniczących z nią miejscowościach.

Warszawa inwestuje też w metro i tramwaje

Warszawski Transport Publiczny Nowy pociąg metra dla Warszawy podczas jazdy testowej w Czechach

W sumie do Warszawy trafi 37 nowych składów dla podziemnej kolei, ochrzczonych oficjalnie "Varsovia". Miłośnicy transportu zbiorowego wolą jednak nazywać je "Krecikami".

Ponadto na stołeczne drogi stopniowo wyjeżdżają tramwaje pochodzące z fabryki Hyundaia w Korei Południowej. Ich imieniem jest "Warsolino", a spotkać można je na linii "17" (PKP Służewiec - Winnica).

Warszawski Transport Publiczny Koreański tramwaj w stolicy podczas obsługi "siedemnastki"

W sumie do stolicy przyjadą 123 tramwaje Hyundai Rotem. Ratusz prognozuje, że wszystkie dotrą do zajezdni do kwietnia 2023 roku. Wtedy Warszawa będzie dysponowała największą flotą tramwajów niskopodłogowych w Polsce, liczącą 430 pojazdów, czyli 70 proc. całego taboru.