Ponad 220 tys. zakażeń stwierdzono minionej doby we Włoszech. To najwyższy wskaźnik dobowy od początku pandemii. Zmarły 294 osoby - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Z kolei we Francji wykryto 368 149 zakażeń koronawirusem - także najwięcej od początku pandemii.