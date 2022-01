Chiny stworzyły "sztuczny Księżyc". Chcą symulować stan niskiej grawitacji

Chiny zbudowały ośrodek badawczy przypominający sztuczny Księżyc. Miejsce posłuży do symulacji środowiska o niskiej grawitacji. Obiekt ma zostać uruchomiony w najbliższych miesiącach.

Na sztucznym Księżycu grawitacja "zniknie", a stan ten utrzymywać się będzie tak długo, jak będzie potrzeba - twierdzi Li Ruilin z Chińskiego Uniwersytetu Górnictwa i Technologii. Sam sztuczny Księżyc znajduje się w komorze próżniowej. Ma tylko 60 centymetrów średnicy. Dla porównania - średnica prawdziwego Księżyca to 3474 km.



Krajobraz sztucznego Księżyca składa się ze skał i pyłu. Naukowcy wytworzą w nim pole magnetyczne wystarczająco silne, aby umożliwić lewitację małych obiektów, takich jak żywa żaba.

Testowanie sprzętu w środowisku księżycowym

Obiekt ma umożliwić naukowcom testowanie sprzętu w środowisku księżycowym. Symulator może być również wykorzystany do sprawdzenia, czy drukowanie 3D można wykorzystać do budowy konstrukcji, w tym nadających się do zamieszkania przez ludzi, na powierzchni Księżyca.

Pomysł zrodził się z inspiracji eksperymentem z lewitującą żabą w polu magnetycznym, przeprowadzonym przez fizyka Andre Geima, za który rosyjski naukowiec zdobył satyryczną nagrodę IgNobla.

"Lewitacja magnetyczna z pewnością nie jest tym samym, co antygrawitacja, ale istnieje wiele sytuacji, w których naśladowanie mikrograwitacji przez pola magnetyczne może być nieocenione w badaniach kosmicznych" - twierdzi Geim.

an/pdb/Independent