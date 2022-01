- To niezgodne z unijną dyrektywą vatowską, która zezwala na minimum pięcioprocentowy VAT na gaz naturalny - twierdzi źródło Polsat News w Komisji Europejskiej, odnosząc się do decyzji o wprowadzeniu zerowej stawki VAT na gaz. O rozwiązaniu mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

- To tarcza, która na całe państwo ma zadziałać nie tylko przez obniżenie inflacji, ale również ma pomóc pozostawić w portfelach Polaków więcej pieniędzy - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność, gaz oraz nawozy. Ponadto premier zapowiedział spadek cen paliw na stacjach benzynowych.

Decyzję Morawieckiego dotyczącego zerowego VAT-u skomentowało źródło w KE w rozmowie z korespondentką Polsat News w Brukseli Dorotą Bawołek.

Kary nie będą Polsce grozić w najbliższych miesiącach

- To niezgodne z unijną dyrektywą vatowską, która zezwala na minimum pięcioprocentowy VAT na gaz naturalny - stwierdził urzędnik. Według niego po wdrożeniu decyzji Polska złamie więc unijne przepisy.



- KE jak zawsze w takich sytuacjach będzie najpierw wysyłać listy z informacją o możliwym naruszeniu prawa UE. Jeśli nie spotkają się one z odpowiednią reakcją, zostanie uruchomiona procedurą o naruszenia unijnego prawa, na końcu której KE może skierować pozew do TSUE, a ten nałożyć kary na Polskę - dodał.

- W ramach procedury będą też prowadzone wielomiesięczne rozmowy i próby nakłaniania Polski do odejścia od decyzji niezgodnych z unijnym prawem - dlatego kary nie będą Polsce grozić w najbliższych miesiącach. Jednak jeśli w trakcie procedury i jej etapów polegających na rozmowach Polska odstąpi od zerowego VAT-u, nigdy nie doczeka się kar - podsumowało unijne źródło.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0

- Znosimy całkowicie podatek na gaz. Obniżamy na kolejne cztery miesiące VAT na prąd do pięciu proc. i VAT na ciepło do pięciu proc. Do Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 dodajemy obniżkę VAT na nawozy do zero proc. - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

- Wszystkie obniżki stawek VAT mogą kosztować polski budżet razem między 15 a 20 mld zł - stwierdził szef rządu.

Premier podkreślił, że Tarcza Antyinflacyjna 2.0 jest "najbardziej rozbudowana i wielopunktowa w porównaniu do wielu krajów UE". - Walka z inflacją będzie trudna, ale troszczymy się o polskie rodziny - podsumował.

