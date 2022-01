1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

Dodatkowe dyżury w urzędach skarbowych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Polskiego Ładu, Ministerstwo Finansów wyjaśniło na stronie internetowej, że informacje nt. programu podatkowego będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie.

"Od 11 stycznia będzie można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl" - dodano.

We wtorek 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchamiamy dyżury w sprawie nowych rozwiązań podatkowych zawartych w #PolskiŁad.

Problemy z Polskim Ładem

Od początku stycznia do mediów spływają doniesienia o nauczycielach i pracownikach służb mundurowych, którzy otrzymali niższą pensję w styczniu w związku z wejściem w życie przepisów podatkowych Polskiego Ładu. - Nikt mnie o niczym nie poinformował, a przelew pomniejszono o 400 zł - mówiła Interii jedna z nauczycielek. ZNP przyznawało, że takie sygnały docierały do związkowców z całej Polski

Mogło dojść w kilku miejscach do złego naliczenia zaliczki za podatek dochodowy. To może być błąd, ale i pewna nieścisłość w przepisach dająca możliwość niewłaściwej interpretacji - komentował sytuację w ubiegłym tygodniu rzecznik rządu Piotr Müller.

ZOBACZ: Minister finansów podpisał rozporządzenie. Policjanci i nauczyciele nie stracą na Polskim Ładzie

W odpowiedzi na te problemy w piątek 7 stycznia minister finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie zmieniające technikę pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Zaznaczono, że dzięki temu rozwiązaniu osoby, które zarabiają od 5701 do 12 800 zł brutto na Polski Ładzie nie stracą.

Według resortu finansów, dzięki nowym przepisom, osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty. Chodzi – jak wskazano – m.in. o nauczycieli i służby mundurowe.

zma/PAP