Koalicja rządząca zapowiada podwyżkę płacy minimalnej w Niemczech do 12 Euro w 2022 roku. Byłby to trzeci wzrost minimalnego wynagrodzenia w tym roku. "Jest to konieczne" - mówi federalny minister finansów Hubertus Heil. Taki plan krytykują niemieccy przedsiębiorcy.