Japonia na szczycie listy najsilniejszych paszportów świata. Polska w pierwszej dziesiątce

Na szczycie listy najsilniejszych paszportów świata znalazły się Japonia i Singapur - podaje we wtorek CNN, powołując się na tegoroczny ranking paszportów londyńskiej firmy doradczej w sprawach obywatelstwa i rezydencji Henley & Partners. Polska znalazła się na ósmym miejscu w towarzystwie Węgier.

Ranking Henley Passport Index nie bierze pod uwagę czasowych obostrzeń. W związku z tym, pomijając chwilowe ograniczenia, posiadacze paszportów ze szczytu listy - japońskiego i singapurskiego - mogą teoretycznie podróżować bez wizy do 192 krajów.

Obywatele Afganistanu mogą dostać się bez wizy tylko do 26 innych państw i tym samym znaleźli się na końcu listy.

Korea Południowa i Niemcy uplasowały się na drugim miejscu (190 krajów), a za nimi znalazły się Finlandia, Włochy, Luksemburg i Hiszpania (189). Czwarte miejsce zajmują Francja, Holandia, Austria i Dania (188). Następne są Irlandia i Portugalia (187). Stany Zjednoczone i Wielka Brytania awansowały o jedno miejsce i znalazły się na szóstej pozycji (186) razem ze Szwajcarią, Norwegią, Belgią i Nową Zelandią. Kolejne miejsce (185) zajmuje Australia, Kanada, Czechy, Grecja i Malta.

ZOBACZ: Japonia. Z powodu Omikrona zakaz wjazdu dla cudzoziemców do końca lutego

Ósme miejsce wspólnie zajmują Węgry i Polska (183), tuż za nimi znalazła się Litwa i Słowacja (182). Na dziesiątej pozycji uplasowały się Estonia, Łotwa i Słowenia (181). Państwa Unii Europejskiej zdominowały pierwszą dziesiątkę rankingu.

Pomijając względy epidemiczne, ogólny poziom swobody podróżowania znacznie wzrósł w ciągu ostatnich kilku dekad. Henley Passport Index wykazał w 2006 r., że średnio człowiek może odwiedzić 57 krajów bez konieczności wcześniejszego uzyskania wizy. Dziś ta liczba jest prawie dwukrotnie większa i wynosi 107.

Wedle raportu tymi wolnościami wciąż jednak cieszą się przede wszystkim kraje Europy, Ameryki Północnej i bogatszych państw azjatyckich. Dla przykładu, posiadacze paszportów z takich krajów jak Angola, Kamerun czy Laos mogą wjechać bez wizy tylko do ok. 50 innych państw.

Pandemia spowolniła państwa afrykańskie

W najnowszym raporcie zwrócono uwagę na to, że pojawienie się pod koniec zeszłego roku wariantu Omikron koronawirusa rzuciło światło na rosnący podział w międzynarodowej mobilności między bogatszymi i biedniejszymi krajami. Wedle autorów, wskazują na to surowe restrykcje wprowadzone głównie przeciwko przemieszczaniu się z państw afrykańskich, które sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres porównał do „podróżnego apartheidu”.

Prezes Henley & Partners oraz twórca koncepcji rankingu paszportów Christian H. Kaelin uważa, że otwarcie kanałów przemieszczania się będzie kluczowe dla ożywienia ekonomicznego po zakończeniu się epidemii COVID-19.

ZOBACZ: Szczepionka przeciwko Omikronowi. Szef Pfizera: będzie gotowa w marcu

"Paszporty i wizy są jednymi z najważniejszych na świecie instrumentów mających wpływ na nierówności społeczne na całym świecie, ponieważ określają możliwości globalnego przemieszczania się" - skomentował Kaelin.

"Granice, w których się urodziliśmy i dokumenty, które mamy prawo posiadać, są nie mniej arbitralne niż kolor naszej skóry. Zamożniejsze państwa powinny zachęcać do pozytywnego napływu migrantów, aby pomóc w redystrybucji i zrównoważeniu zasobów ludzkich i materialnych na całym świecie" - dodał szef Henley & Partners.

Ranking Henley Passport Index prowadzony od 2006 roku jest jednym z kilku rankingów sporządzanych przez firmy finansowe w celu klasyfikacji paszportów wedle możliwości swobodnego podróżowania ich posiadaczy. Na liście Henley znajduje się 199 paszportów. Jest aktualizowany w czasie rzeczywistym przez cały rok, jeśli wchodzą w życie zmiany w polityce wizowej. Ranking jest oparty na danych dostarczanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA).

WIDEO - USA. Awionetka awaryjnie lądowała na torach. Pilota w ostatniej chwili uratowała policja Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP