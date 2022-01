Drożeje najdroższa autostrada w Polsce. Właściciele winią inflację

Od poniedziałku przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Konin będzie jeszcze droższy. Właściciele drogi tłumaczą to inflacją i wzrostem kosztów utrzymania drogi.

Podróżujący autami osobowymi i motocyklami zapłacą o dwa złote więcej niż dotychczas za każdy z trzech odcinków - w sumie będzie to kwota 75 zł. Spółka Autostrada Wielkopolska wyjaśnia, że wzrost cen jest skutkiem inflacji i wzrostu kosztów utrzymania autostrady. Poprzednia podwyżka za przejazd pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem miała miejsce niecały rok temu.

Obecnie autostrada A2 biegnie od Świecka, znajdującego się przy granicy z Niemcami, aż do Siedlec. Dalsza część drogi ma ciągnąć się do granicy z Białorusią. Odcinek pomiędzy Świeckiem a Koninem należy do spółki Autostrada Wielkopolska.

Autostrada Wielkopolska jest najdłuższym i obecnie najstarszym odcinkiem A2. Jest także najmocniej eksploatowaną autostradą w kraju.

