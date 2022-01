Policjanci z Dzierżoniowa otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Szkolnej źle zaparkowany samochód powoduje utrudnienia w ruchu drogowym. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze faktycznie znaleźli taki pojazd, a po chwili także jego właściciela.

Był nim "obcokrajowiec pochodzący z wyspiarskiego państwa w południowo-wschodniej Azji", który okazał polskie prawo jazdy. Przedstawiony dokument od razu wzbudził podejrzenia policjantów.

Sprzedawca zapewniał, że fałszywy dokument "będzie okej"

Dolnośląska Policja Tak wyglądał podrobiony dokument, którym legitymował się mężczyzna

W trakcie sprawdzania mężczyzny w policyjnych bazach danych okazało się, że 46-latek nie posiada uprawnień do kierowania. Sprawdzony numer PESEL, widniejący w podrobionym dokumencie, był przypisany do zupełnie innej osoby. Mężczyzna tłumaczył, że kupił prawo jazdy przez Internet, a sprzedający zapewniał go, że "będzie okej".

Dolnośląska Policja Podrobione prawo jazdy

W związku z tym przestępstwem mężczyźnie może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

