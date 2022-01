Obowiązkowe szczepienia we Włoszech. Natychmiastowy efekt

W ciągu jednego dnia trzykrotnie wzrosła we Włoszech liczba osób w wieku powyżej 50 lat szczepiących się pierwszą dawką przeciw COVID-19. Wzrost ten wiąże się z wprowadzeniem przez rząd obowiązku szczepień dla tej grupy wiekowej oraz kar finansowych, które będą wymierzane od 15 lutego.

W piątek pierwszą dawką zaszczepiono 65 tysięcy osób; to o 60 procent więcej niż tydzień wcześniej - podał urząd nadzwyczajnego komisarza do spraw pandemii generała Francesco Figliuolo. W tej grupie zaszczepionych po raz pierwszy było ponad 15 tysięcy osób, których dotyczy obowiązek szczepień. To trzy razy więcej, niż szczepiło się średnio w poprzednich dniach.

5 stycznia rząd Mario Draghiego wprowadził obowiązek szczepień dla osób w wieku powyżej 50 lat. W tej grupie wiekowej jest około 2,1 miliona niezaszczepionych.

Kara grzywny za brak szczepień

Od 15 lutego wymierzana będzie tym osobom kara 100 euro za brak szczepienia. Jej wysokość wywołała protesty pracowników służby zdrowia, którzy twierdzą, że jest zdecydowanie za niska.

Wcześniej Rada Ministrów wprowadziła cały system kar za brak przepustki covidowej w miejscu pracy i wszędzie tam, gdzie jest ona wymagana. Kary te wynoszą od 400 do 1500 euro

