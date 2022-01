Jak ustaliło radiozet.pl, Jarosław Kaczyński jest o krok od wyrzucenia Zbigniewa Ziobry z rządu. Prezes PiS chce tym samym odblokować Polsce wypłatę funduszy unijnych. By to zrobić, potrzebna jest m.in. likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co blokuje lider Solidarnej Polski.