Minister rodziny i polityki społecznej zapytana przez Interię, czy ona i jej rodzina straci na Polskim Ładzie, który z założenia jest korzystny dla słabiej zarabiających, odpowiedziała, że "dobre i akceptowalne rozwiązania, ten kierunek powinniśmy realizować". - Nie stracimy, bo rozwiązania podatkowe, które są sercem Polskiego Ładu, wprowadzają pewną sprawiedliwość społeczną w odprowadzaniu danin. Stoję na stanowisku, że reforma systemu podatkowego jest konieczna i w związku z tym powinna być wprowadzona - powiedziała minister.

Maląg: Nasi poprzednicy nie mieli determinacji

- Nasi poprzednicy nie mieli determinacji i odwagi, by wprowadzić tak dobre rozwiązania podatkowe służące w perspektywie rozwojowi naszego kraju - dodała.

Minister wymieniła podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł rocznie i podkreśliła, że dzięki temu ponad 17 miliardów złotych zostanie w kieszeniach Polaków. Z kolei "naliczanie składki zdrowotnej w zaproponowanych w Polskim Ładzie sposobie i wysokości, to uporządkowanie funkcjonującego do tej pory systemu oraz szansa na poprawę systemu finansowanej ze środków publicznych opieki zdrowotnej".

ZOBACZ: Minister finansów podpisał rozporządzenie. Policjanci i nauczyciele nie stracą na Polskim Ładzie

Zapytana o sytuację emerytów przypomniała, że minister finansów zapewnił, że dla tych, którzy otrzymują emerytury do 12 800 zł, nowe rozwiązania będą neutralne.

- Emeryt, który ma świadczenie na poziomie 2500 zł brutto miesięcznie, nie będzie miał naliczanego i odprowadzanego podatku, będzie odprowadzana wyłącznie składka zdrowotna. Realna korzyść roczna dla emeryta otrzymującego świadczenie w przytoczonej wysokości będzie na poziomie ok. 2250 zł rocznie. Osoby z emeryturą między 4921 zł a 12800 zł również nie stracą, gdyż rozwiązania Polskiego Ładu będą dla nich neutralne - wyjaśniła.

W ZUS trwają prace nad korektą i zwrotem

Dodała także, że kwoty, o które pomniejszono emerytury w styczniu po wejściu w życie nowych przepisów, zostaną zwrócone w ramach korekty w lutym. - Trwają już nad tym prace w ZUS - powiedziała Maląg Interii.

Przyznała jednak, że ci, którzy mają emeryturę powyżej 12 800 zł mogą stracić. - W dalszym ciągu otrzymywać będą należne im świadczenia, od których dokonane zostaną stosowne w myśl Polskiego Ładu potrącenia. Osoby te mogą mieć niższą niż dotychczas emeryturę - wyjaśniła.

ZOBACZ: Polski Ład i obniżone pensje. Rzecznik rządu przeprasza i obiecuje wyrównanie pensji

- Systematycznie od 6 lat podnosimy minimalną emeryturę. Wprowadziliśmy dodatkowe świadczenia, które miały spowodować i spowodowały, że poprawiła się sytuacja finansowa emerytów, a więc 13. i 14. emeryturę. 13. emerytura będzie wypłacana również w tym roku. Przypomnę, że od 6 lat troszczymy się o seniorów w sposób szczególny, w ubiegłym roku seniorzy w trudnym covidowym czasie otrzymali dodatkowe wsparcie w łącznej kwocie 36 mld zł z tytułu waloryzacji świadczeń 13. oraz 14. emerytury i było to 10-krotnie więcej niż w 2015 roku, kiedy krajem zarządzali ludzie z PO i PSL - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

- W 2022 roku zwaloryzujemy tak jak dotychczas świadczenia emerytalno-rentowe - minimalna emerytura przekroczy poziom 1310 zł. Obecnie przeciętna emerytura w Polsce to ok. 2650 zł. Na Polskim Ładzie zyska ponad 8 mln emerytów, a po wprowadzeniu zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań zmiana systemu podatkowego będzie neutralna dla osób o dochodach z przedziału powyżej 4920 do 12800 zł. To będzie kolejna grupa, która na pewno nie straci - powiedziała minister Łukaszowi Szpyrce.

Według Marleny Maląg w Polsce jest blisko 10 mln emerytów i rencistów. Z kolei grupa pobierająca świadczenia między 4920-12800 zł, to około 370 tys. osób.

Minister rodziny: Polski Ład korzystny dla Polaków

- Dlaczego na waszej stronie internetowej wiecejwportfelach.gov.pl są przedstawieni jedynie ci seniorzy, którzy zyskają na Polskim Ładzie? Ustaliliśmy, że ci powyżej 12800 zł miesięcznie stracą - zapytała Interia.

- Rozwiązania Polskiego Ładu są korzystne dla Polaków. Tworzymy sprawiedliwy system odprowadzania danin publicznych. Tak naprawdę uruchamiamy kolejny program z myślą o polskich rodzinach, podejmujemy starania, aby wyjść z pułapki niskiej dzietności. Wprowadzamy stabilizację, bo chcemy prowadzić długofalową, konsekwentną politykę prorodzinną. Patrząc przez pryzmat całego budżetu to program strategiczny, który z jednej strony jest finansowym impulsem dla polskiej gospodarki, wspomaga samorządy przez programy inwestycji strategicznych. Inwestycji, z których korzystać będziemy wszyscy - powiedziała Maląg.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki: musimy pozostać solidarni i zjednoczeni

- Różnymi programami dystrybuujemy środki, aby gospodarka mogła rozwijać się po pandemii. Spójrzmy uczciwie - przez nasze tarcze antykryzysowe poprzez zdecydowaną i sprawną interwencję państwa, po to by ratować miejsca pracy, uchroniliśmy przed bezrobociem miliony rodzin. Dziś mamy rekordową niską od czasów transformacji gospodarczej stopę bezrobocia - 5,4 proc., poniżej 900 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, czyli mniej niż w listopadzie 2021 roku. To ewenement - wyjaśniła minister rodziny i polityki społęcznej w wywiadzie dla Interii.

Cały wywiad z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg w Interii.

WIDEO - Banknot o nominale 19 złotych trafił do obiegu. Można go kupić za cztery razy więcej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/pgo/Interia