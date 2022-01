Wiceszef MEiN: przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty

"Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki" - napisała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Wcześniej nazwała szczepionki "eksperymentem". Jednak zdecydowana reakcja ministra zdrowia i szefa edukacji i nauki w zasadzie przesądza sprawę jej dymisji, co potwierdził Polsat News wiceminister MEiN Tomasz Rzymkowski.

- Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty - na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań - powiedział w rozmowie z reporterem Polsat News wiceminister MEiN Tomasz Rzymkowski.

Rzymkowski przypomniał, że resort już jednoznacznie ocenił wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. - Ustami ministra Przemysława Czarnka została skrytykowana. Jako Ministerstwo Edukacji i Nauki od samego początku akcji szczepień wspieramy ją i zachęcamy pracowników oświaty, apelujemy do rodziców, aby szczepili dzieci - podkreślał wiceszef resortu.

