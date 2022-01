W programie Kazimierz Smoliński wymieniał rozwiązania, które zastosuje rząd, żeby zatrzymać narastającą inflację: - Obniżymy cenę VAT-u na podstawowe artykuły żywnościowe. Na razie czekamy na decyzję z UE - powiedział. Polityk wspomniał także o planach wprowadzenia cen regulowanych na te produkty.



- Chcemy wprowadzić ceny regulowane na artykuły żywnościowe - chleb, cukier, mąkę. Jeżeli inflacja będzie wzrastała to nawet takie rozwiązanie może zostać wprowadzone - tłumaczył polityk.



Widząc zdziwienie pozostałych uczestników programu, Kazimierz Smoliński odpowiedział: Zaproponujcie lepsze rozwiązanie. Bo jak dotąd widzicie tylko jedno: "rząd robi wszystko źle".

WIDEO: Fragment programu "Debata Dnia" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- To mi pachnie wprowadzeniem za chwilę kartek na niektóre artykuły spożywcze, których zacznie brakować, bo zaczynamy mówić o centralnie sterowanej gospodarce - skomentował Michał Kobosko. Dodał: Często widzę takie ciągotki w PiS-e - "kiedyś to było dobrze, bo cała władza miała jedną władzę, nikt nie miał nic do gadania" - władza ustalała cenę. Ale przecież taki kraj by zbankrutował.



Arkadiusz Myrcha z kolei stwierdził: Ja sobie nie wyobrażam żeby tysiące przedsiębiorców, którzy ledwo zipią obłożeni Polskim Ładem nagle usłyszeli od Morawieckiego, że "Wszyscy macie sprzedawać chleb po 2 zł".

- To mój autorski projekt na użytek tego programu - koledzy tu od razu podskoczyli widzę - jak coś robimy to źle, jak nie robimy to tez źle. Dalej wszystko kontestujcie. Życzę wam powodzenia - powiedział Smoliński na koniec.

WIDEO - 86-latka z Lubelszczyzny żywcem gniła w łóżku. Kobieta zmarła w szpitalu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/Polsat News