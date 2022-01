- To efekt szantażu Putina i jego manipulacji cenami gazu na europejskim rynku, wynikającym z politycznego projektu Nord Stream 2 - mówił Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Interii , pytany o rosnące ceny energii.

Podwyżki cen gazu są szczególnie dotkliwe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, samorządów, części wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które mają własne, zbiorcze kotłownie gazowe. Tam podwyżki sięgnęły nawet kilkuset procent.

"Warto, by Tusk coś w tej sprawie zrobił"

- Wysokie ceny gazu i prądu są w dużej mierze konsekwencją polityki Europejskiej Partii Ludowej. A kto jest jej szefem? Donald Tusk. I warto by wreszcie pan Tusk coś w tej sprawie zrobił - ocenił Morawiecki.

- Ma polityczne narzędzia, by skłonić swoich europejskich kolegów do realnych działań - do reformy systemu ETS, do blokady Nord Stream 2, ale widocznie nie chce z nich skorzystać, kierując się logiką "im gorzej dla Polski tym lepiej dla opozycji" - kontynuował premier.





- Wzywam pana Tuska, aby natychmiast zrezygnował z kierowania Europejską Partią Ludową i wyprowadził z niej Platformę Obywatelską, albo żeby przyznał, że EPL popiera błędny, wypaczony i obłędny system ETS, i wspiera Nord Stream 2, czyli daje instrument szantażu politycznego Putinowi - powiedział w piątek w wywiadzie dla Interii premier Mateusz Morawiecki.

"Kończyć też trzeba umieć"

"Mateuszu, kończyć też trzeba umieć" - napisał wieczorem na Twitterze Donald Tusk.

Mateuszu, kończyć też trzeba umieć. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 7, 2022

