Bezchmurnie z drobnymi opadami na północy Polski. Pogoda na piątek

Nad Polskę nasunie się klin wysokiego ciśnienia i przyniesie poprawę pogody. - Po tych pochmurnych dniach w końcu dobre wiadomości, bo piątek będzie słoneczny, nie zabraknie pogodnego nieba, a na południowym–wschodzie nawet bezchmurny - przekazał synoptyk.

Na zachodzie i na północy prognozowane są lokalne opady śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem.

Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od -2°C, -1°C na wschodzie i północy do 2°C na zachodzie i południu; chłodniej jedynie na Podhalu, około -5°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy. 🌥️#prognoza pic.twitter.com/54DxYtWODx — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 7, 2022

- Te opady będą słabe, na ogół będzie padał mokry śnieg lub śnieg z deszczem jak na Nizinie Szczecińskiej - dodał.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 5 st. C w Zakopanem, -2 st. C na północnym wschodzie, w centrum około 0 st. C do 2 st. C na zachodzie.

Wiatr będzie południowo – zachodni, na ogół słaby i umiarkowany w porywach do 10 km/h.