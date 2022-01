- To jest waszą odpowiedzialnością (...) zważywszy na sytuację kraju, Europy i świata - upomniał premier parlamentarzystów w Zgromadzeniu Narodowym.

Castex podkreślił, że ustawa o paszporcie szczepionkowym jest bardzo ważnym narzędziem w walce z błyskawicznie rozprzestrzeniającą się znów pandemią.

Skrytykował "niewielką mniejszość" Francuzów za odmowę szczepień na koronawirusa i oskarżył ją o to, że "zmusza medyków na pogotowiu, by dokonywali dramatycznych wyborów etycznych", ratując ludzi w przeciążonych szpitalach. Podkreślił, że bycie obywatelem oznacza też spełnianie pewnych obowiązków, i wezwał deputowanych, by nakłaniali Francuzów do odpowiedzialnych zachowań.

Fala narasta z "szybkością ponaddźwiękową"

Wcześniej rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal powiedział, że kolejna fala pandemii narasta z "szybkością ponaddźwiękową", a szczególnie nasiliła się w paryskim regionie Ile-de-France. Jak ostrzegł, sytuacja w szpitalach w najbliższych dniach jeszcze się pogorszy.

Minister zdrowia Francji Olivier Veran poinformował, że minionej doby wykryto około 335 tys. zakażeń, co stanowi kolejny rekord liczby nowych infekcji. W szpitalach zmarło 246 chorych na COVID-19.

Wcześniej w środę prezydent Emmanuel Macron w wywiadzie dla dziennika "Le Parisien" w ostrych słowach skrytykował Francuzów, którzy nie chcą się szczepić, co wywołało ostrą krytykę ze strony opozycji.

Zgromadzenie Narodowe nie przyjęło dotąd zapowiadanej przez rząd w grudniu ustawy o zastąpieniu paszportów covidowych paszportami szczepionkowymi, które miałyby być świadectwem pełnego zaszczepienia.

We Francji od początku kampanii szczepień przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 53 mln osób (tj. 78,6 proc. populacji). W pełni zaszczepionych jest 51,8 mln osób (tj. 76,9 proc. populacji).