25-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego (woj. małopolskie) zniszczył siekierą bmw zaparkowane przed domem swojej dziewczyny. Myślał, że auto należy do jego rywala. Okazało się, że właścicielem samochodu jest mechanik, a bmw to pojazd zastępczy.

W poniedziałek wieczorem 25-latek z powiatu brzeskiego zniszczył bmw zaparkowane przed domem swojej dziewczyny w jednej z podtarnowskich wsi. Mężczyzna pomyślał, że kobieta go zdradziła, a auto należy do jej nowej miłości.

"Prawda okazała się zupełnie inna. Pojazd należał do mechanika samochodowego, który naprawiał kobiecie jej popsute auto"- czytamy w komunikacie policji.

Zobaczył nieznane sobie bmw

Zanim doszło do zdarzenia, 25-latek zadzwonił do dziewczyny i zapowiedział swoją rychłą wizytę. Kobieta poprosiła jednak, aby przyjechał w inny dzień. Na miejscu mężczyzna zamiast samochodu ukochanej, zobaczył nieznane sobie bmw. Przekonany o zdradzie 25-latek zniszczył siekierą nie tylko karoserię, szyby i reflektory auta, ale i drzwi domu swojej dziewczyny.

KMP w Tarnowie Mężczyzna zniszczył także drzwi domu swojej dziewczyny

"Wtedy do akcji wkroczyła ona sama, tłumacząc, że do żadnej zdrady nie doszło, a BMW to własność mechanika samochodowego, który na czas naprawy jej zepsutego auta wyświadczył kobiecie grzeczność i na czas naprawy oddał jej w użytkowanie swój własny samochód" – podała policja.

Właściciel zdewastowanego bmw złożył zawiadomienie na policji. Za zniszczenie mienia grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

WIDEO - Drogowa pułapka. Gigantyczna kara dla budowlańca Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/PAP