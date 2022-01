Hołownia w rozmowie z "Rzeczpospolitą" pytany był m.in. o niedzielne wypowiedzi szefa PO Donalda Tuska dla TVN24, m.in. o tym, że Polsce potrzeba dziś silnej i zdecydowanej opozycji. Szef PO wskazywał, że "ma autentyczny respekt i wiele sympatii dla polityków i liderów zarówno PSL, jak i Polski 2050" i że chciałby współpracować z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz z Szymonem Hołownią. Ocenił też, że wcześniejsze wybory byłyby "z pewnością lepsze dla Polski"; dodał jednocześnie, że "wcale nie jest pewien, czy powinien się modlić o wcześniejsze wybory, biorąc pod uwagę możliwe wyniki".

Hołownia pytany w środę, czy zgadza się ze słowami Tuska o tym, że nie należy modlić się o wcześniejsze wybory, odparł, że się nie zgadza. - Nie zgadzam się. Uważam, że - jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, (...) w której inflacja napędzana nierozumnymi zrachowaniami drukującego pieniądz (szefa NBP) Adama Glapińskiego i propagandą Zjednoczonej Prawicy, ona uderza w najsłabszych". - Dziś trzeba ratować ludzi, nie trzeba patrzeć na to, czy kariera Tuskowi, czy Hołowni ułoży się w ciągu najbliższych paru lat - powiedział.

Dodał, że jeśli ktoś mówi dziś, że Polska potrzebuje twardej ręki, to on odpowiada, że "Polska potrzebuje mądrej głowy". - Jeśli ktoś mówi mi, że Polska potrzebuje kolejnej wojny o pokój, to ja mu mówię, że Polska potrzebuje dziś właśnie końca wojny polsko-polskiej i my dziś powinniśmy się nie zajmować sobą, czyli Tuskiem, Hołownią, Kosiniakiem i opowiadać o tym, jak to my się będziemy teraz jednoczyć lub nie, tylko powinniśmy wszyscy razem wyjść i powiedzieć ludziom, jaki mamy pomysł na rozwiązanie ich konkretnych problemów - oświadczył lider Polski 2050.

Będą wspólne listy wyborcze z PO?

Pytany, czy możliwe są wspólne listy wyborcze z PO, odparł, że "jest to mit polityczny, to pobożne życzenie, które i tak się nie spełni, a dziś służy do zaklinania rzeczywistości i do stwarzania takiego pozoru, że oto: panujemy nad sytuacją".

- Dla mnie to są opowieści dziś z mchu i paproci. Dziś powinniśmy się skupić i o to też apeluję, prosząc i Donalda Tuska, i Władka Kosiniaka-Kamysza i innych liderów opozycji: wyjdźmy do debaty programowej, stańmy i powiedzmy ludziom, jakie mamy pomysły, na rozwiązanie tych problemów, których nie umie rozwiązać Morawiecki - powiedział.

- Musimy ludziom pokazać, że opozycja to nie jest (...) jakiś talent-show, w którym ma wygrać ten albo inny i otrzymać nagrodę i bon na 300 tys. złotych albo 4-letnią kadencję, tylko opozycja to rząd, który czeka na swoją kolej" - stwierdził Hołownia.

Pytany, czy według niego w tym roku odbędą się przyspieszone wybory, odparł, że "są na to bardzo duże szanse", bo - jak ocenił - "od dawna nie było w Polsce tak jasnego powodu do zmiany rządu, jak mamy teraz i tak powszechnie rozumianego".

- My możemy rozmawiać o aferze Pegasusa, o wielu innych rzeczach, ale dziś tysiące Polaków dostały niższe pensje - mówię tu o policjantach, żołnierzach, nauczycielach. (...) W lutym tysiące jednoosobowych działalności gospodarczych po raz pierwszy zapłacą dużo wyższy podatek. Emeryci zaczynają rozumieć, co to jest "zjadanie" tych podwyżek, które daje (Jarosław) Kaczyński, rozrzuca na prawo i na lewo przez ośmio-, a za chwilę dziesięcio-, a może dwunastoprocentową inflację - powiedział.