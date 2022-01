Kobieta śmiertelnie potrącona przez autobus w Poznaniu

Zdarzenie miało miejsce we wtorek rano na ul. Zgoda na poznańskim Górczynie.

Jak przekazała mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej policji, "po godz. 7. wpłynęło do nas zawiadomienie, że doszło do takiego wypadku drogowego; do potrącenia pieszej przez kierującą autobusem linii nr 193".

Dodała, że ze wstępnych ustaleń policjantów, który nadal są na miejscu zdarzenia wynika, że "do potrącenia doszło na pasach".

- Kierująca autobusem została przebadana na zawartość alkoholu; badanie wykazało, że była trzeźwa. Niestety potrąconej kobiety nie udało się uratować, miała 43-lata. Pomoc została jej udzielona natychmiast; była prowadzona reanimacja, która niestety się nie powiodła – zaznaczyła Mróz.

Miejsce zdarzenia nadal zabezpieczają służby. - Oczekujemy na przyjazd prokuratura i dalsze dyspozycje – powiedziała Mróz.