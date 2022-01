CBOS zapytał respondentów, kto ich zdaniem zasłużył na miano polityka roku, czyli człowieka, który najlepiej działał, zrobił najwięcej w interesie kraju, społeczeństwa, ludzi. Ankietowani sami wymieniali nazwiska kandydatów spośród znanych im polityków krajowych oraz, na tej samej zasadzie, w pytaniu otwartym, wskazywali najbardziej wyróżniającego się lub – ich zdaniem – najbardziej zasłużonego polityka działającego na arenie międzynarodowej.

Jeśli chodzi o polską scenę polityczną, 57 proc. badanych nie wskazało osoby, która w ich opinii zasługiwałaby na takie wyróżnienie. Wśród nich stosunkowo najliczniejszą grupę stanowili respondenci, którzy nie podjęli się tego zadania, uznając je za zbyt trudne lub uważając własne kompetencje za niewystarczające (29 proc.). Deklarowali, że nie interesują się polityką, nie znają polityków i nie potrafią wskazać swojego faworyta. 27 proc. uznało natomiast, że żaden ze znanych im przedstawicieli sceny politycznej nie zasługuje na tak zaszczytny tytuł – nie widzą polityka, który szczególnie by się wyróżniał lub wyjątkowo zasłużył w 2021 roku. Odpowiedzi odmówił 1 proc. ankietowanych.

Pozostali respondenci wymienili w sumie przeszło czterdzieści nazwisk polityków i osobistości życia publicznego, z których jednak tylko sześciu uzyskało co najmniej 2 proc. głosów.

Najwięcej wskazań ankietowanych - 10 proc. - uzyskał premier Mateusz Morawiecki. Drugą lokatę, podobnie jak rok temu, uzyskał prezydent Andrzej Duda (8 proc.). Na trzeciej pozycji z wynikiem w granicach 4 proc. znaleźli się: prezydent Warszawy, wiceszef PO – Rafał Trzaskowski, przewodniczący PO Donald Tusk, lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Po 1 proc. wskazań uzyskali: szef MON Mariusz Błaszczak, jeden z lider Konfederacji Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji Grzegorz Braun, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Kolejne 3 proc. badanych wymieniło nazwiska w sumie trzydziestu sześciu jeszcze innych polityków.

Angela Merkel i Donald Trump

Z wyborem polityka roku spośród przedstawicieli międzynarodowej sceny politycznej problem miało 49 proc. respondentów. 21 proc. ankietowanych uznało, że żaden ze znanych im polityków rangi światowej nie odegrał w ciągu minionych dwunastu miesięcy na tyle znaczącej roli na arenie międzynarodowej, by zasłużyć na ten tytuł.

W sumie tylko 29 proc. badanych wymieniło nazwisko jakiegoś polityka czy osoby publicznej działającej na arenie światowej, której – ich zdaniem – należy się tytuł polityka roku. Łącznie zgłoszono trzydzieści cztery nazwiska, ale tylko sześć pojawiło się w wypowiedziach więcej niż 1 proc. ankietowanych, zaś dalsze cztery zostały wskazane przez co najmniej 0,5 proc. badanych.

Na arenie międzynarodowej tytuł polityka roku 2021 przypadł byłej już kanclerz Niemiec Angeli Merkel (10 proc.), która w końcu października, po szesnastu latach na tym stanowisku zakończyła swoje urzędowanie. To jej kolejne zwycięstwo po pięciu latach przerwy, kiedy najwięcej głosów zdobywali prezydenci Stanów Zjednoczonych.

Na drugim miejscu rankingu ze znaczną stratą do Angeli Merkel znalazł się były prezydent USA Donald Trump, który w 2020 roku przegrał wybory. Jego nazwisko wymieniło 4 proc. badanych. Na trzecim miejscu listy polityków najbardziej zasłużonych w 2021 roku uplasował się obecny prezydent USA, zwycięzca w wyborach 2020 roku – Joe Biden, wskazany przez 3 proc. ankietowanych. Czwarte miejsce, z podobną liczbą głosów, zajął w tym roku premier Węgier Viktor Orbán (3 proc.). Kolejne miejsca ze wskazaniami ponad 1 proc. zajęli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz prezydent Rosji Władimir Putin.

Pozostali kandydaci, którzy zgłaszani byli przez co najmniej 0,5 proc. respondentów, to w kolejności uzyskanych wyników: prezydent Andrzej Duda, zaliczony również do grona międzynarodowych polityków, papież Franciszek, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Jak przeprowadzono badanie?

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 29 listopada do 12 grudnia 2021 roku na próbie liczącej 1063 osoby (w tym: 47,0 proc. metodą CAPI, 35,7 proc. – CATI i 17,3 proc. – CAWI).