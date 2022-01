Tarnowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy więzili w mieszkaniu i pobili 28-letniego mieszkańca tego miasta. Ofiara uciekła wyskakując przez okno na trzecim piętrze kamienicy; z licznymi złamaniami i obtarciami trafiła do szpitala.

Oficer prasowy komendy powiatowej policji w Tarnowie Paweł Klimek przekazał w poniedziałek, że do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu. Policjanci zostali wezwani do interwencji w związku z wypadkiem. Mężczyzna wyskoczył z okna mieszkania na trzecim piętrze kamienicy w centrum miasta. Ratownicy medyczni zabrali 28-latka do szpitala, gdzie stwierdzono liczne złamania i obicia.

Wyskoczył, bo chciał się ratować

Początkowo podejrzewano, że mężczyzna został wypchnięty lub wyrzucony. W trakcie dochodzenia funkcjonariusze ustalili jednak, że poszkodowanego wbrew jego woli przetrzymywali i pobili dwaj napastnicy w wieku 19 i 21 lat. Ofiara wykorzystując nieuwagę oprawców, wyskoczyła z okna mieszkania na trzecim piętrze (wysokość ok. 10 m), upadając na chodnik. ZOBACZ: W. Brytania. 14-letnia Polka śmiertelnie potrącona przez samochód. Kierowca pod wpływem narkotyków Mężczyznom po zatrzymaniu postawiono zarzuty pobicia i bezprawnego przetrzymywania, a także posiadania narkotyków. Sąd zastosował wobec podejrzanych areszt tymczasowy na dwa miesiące. Grozi im do pięciu lat więzienia.

