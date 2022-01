Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla czterech województw.

Jak poinformował WCZK, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla wszystkich powiatów województwa opolskiego.

Według prognoz IMGW, w poniedziałek od godziny ósmej do godziny 14.30 w regionie możliwe są wiatry o średniej prędkości od 30km/h do 40 km/h, które w porywach mogą dochodzić do 75 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska synoptycy szacują na 80 procent.

Silny wiatr w województwie łódzkim

"Od godz. 9 do godz. 15 w poniedziałek prognozuje się wystąpienie silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h. W porywach wiatr może osiągać do 75 km/h" - poinformował dyżurny synoptyk IMiGW-PIB Lech Buchert.

⚠Ostrzeżenia meteorologiczne🌡

Silny wiatr st.1;

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.

Ostrzeżenia obowiązują od jutra rana.

