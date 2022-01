Polski Związek Narciarski poinformował o decyzji w sprawie Kamila Stocha. Polski skoczek został wycofany z Turnieju Czterech Skoczni. Lider kadry polskich skoczków w poniedziałek w Innsbrucku uplasował się dopiero w szóstej dziesiątce, co jest kolejnym potwierdzeniem spadku jego formy.

Dyspozycja Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni była do tej pory niezwykle słaba. W Oberstdorfie był 41., w Ga-Pa dopiero 47, zaś do zmagań w Innsbrucku w ogóle nie zdołał się zakwalifikować. Tuż po poniedziałkowej rywalizacji o prawo startu w konkursie na Bergisel Adam Małysz zasygnalizował, że właściwym rozwiązaniem byłoby wycofanie wielokrotnego mistrza olimpijskiego z dalszej rywalizacji i spokojne treningi.

W poniedziałek wieczorem PZN poinformował, że Stoch zostaje wycofany z Turnieju Czterech Skoczni.

- Sztab szkoleniowy podjął decyzję o wycofaniu Kamila Stocha z TCS i kolejnych zawodów PŚ. Jutro (we wtorek - przyp.red.) Kamil wróci do Polski. Do końca tygodnia ważny będzie odpoczynek, a później trening motoryczny. Trening na skoczni w następnej kolejności - czytamy.

