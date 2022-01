Niektóre gospodarstwa domowe mogą otrzymać dodatek osłonowy w kwocie od 400 zł do blisko 1500 zł. To element tarczy antyinflacyjnej. Dodatek ma ułatwić pokrycie części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Ustawa wejdzie w życie we wtorek.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Ustawa wejdzie w życie we wtorek.

Jakie są dopłaty w ramach dodatku osłonowego?

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł (w zależności od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych.

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł (w zależności od źródła ogrzewania) i przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł (zależnie od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

- Gospodarstwo 6-osobowe i większe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Wyższy dodatek osłonowy może otrzymać gospodarstwo, jeśli jego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Jednak w tym przypadku, aby otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co w sytuacji, gdy będzie wyższy dochód?

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jak informuje rządowa strona www.gov.pl, aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć w gminie (na piśmie lub elektronicznie wykorzystując profil zaufany) wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Według rządowych szacunków, ze wsparcia w wysokości ponad cztery mld zł będzie mogło skorzystać blisko siedem milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Kiedy będzie wypłata dodatku osłonowego?

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Kwoty zarówno dodatku osłonowego, jak i dodatku energetycznego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodano, że świadczenia te nie będą również stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa podpisana w ubiegły wtorek

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w ubiegły wtorek. Jak wówczas informowała Kancelaria Prezydenta RP, głównym celem ustawy jest wprowadzenie nowego świadczenia, czyli dodatku osłonowego, który będzie stanowił wsparcie państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Wyjaśniono, że dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej - do 2 grudnia 2022 r.

