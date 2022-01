Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) szacują, że Omikron stanowi ok. 73 proc. obecnych przypadków zakażeń.

- Z pewnością będzie znacznie więcej przypadków, ponieważ ten wariant jest bardziej zaraźliwy, niż Delta - zaznaczył dr Fauci. Przyznał jednak, że Omikron "może być łagodniejszy, przynajmniej tak wynika z danych zebranych w RPA, Wielkiej Brytanii, a nawet wstępnie z USA".

- Problemem jest to, że jeżeli jest tak wiele infekcji, to nawet jeśli odsetek hospitalizacji z powodu Omikronu jest niższy niż w przypadku Delty, to i tak jest ryzyko, że nastąpi wzrost hospitalizacji, który może obciążyć system opieki zdrowotnej - podkreślił ekspert.

W innym niedzielnym wywiadzie, dla ABC News, dr Fauci poinformował, że CDC w najbliższym czasie wyjaśnią, czy osoby, które były zakażone koronawirusem, ale nie miały żadnych objawów COVID-19 powinny robić test, żeby zakończyć pięciodniową kwarantannę. CDC skróciły 27 grudnia dla takich przypadków okres kwarantanny z 10 do pięciu dni.

- Niektórzy wyrazili niepokój, czemu nie każemy robić testów po upływie pięciu dni izolacji. Rozważamy teraz tę opcję - powiedział doradca Białego Domu.

Według agencji Reutera, w pierwszy dzień 2022 roku odnotowano w USA prawie 347 tys. nowych infekcji koronawirusem; 377 osób zmarło w związku z COVID-19.