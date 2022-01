Niedziela, to czas powrotów z sylwestrowego weekendu. Największe korki są na trasie z Zakopanego do Krakowa, czyli popularnej Zakopiance.

Utrudnienia występują na trasie ze stolicy Tatr do Krakowa. Na odcinku od Rabki-Zdroju do Myślenic wprowadzone jest zwężenie drogi do jednego pasa z kierunku Krakowa.

Kierowcy muszą liczyć się z dłuższym czasem przejazdu.

GDDKiA Korki przy zwężeniu drogi w miejscowości Skomielna Biała za Rabką-Zdrój w kierunku Krakowa

Największe problemy czekają na odcinku z Zakopanego do Skomielnej Białej. Przejechanie 45 kilometrów zajmuje około 3 godzin. Całkowicie zakorkowany jest wyjazd ze stolicy Tatr aż do ronda w Poroninie - informował przed 14:00 RMF FM.

GDDKiA: wszystkie drogi są przejezdne

- Wszystkie drogi krajowe są przejezdne - poinformowała w niedzielę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na sieci dróg krajowych pracują 44 pojazdy do zimowego utrzymania.

Dyrekcja wskazała również na warunki pogodowe, które mają wpływ na przejezdność w poszczególnych rejonach kraju. Opady mżawki i przelotnego deszczu występują na terenie takich województw jak kujawsko-pomorskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie, a także podkarpackie, dolnośląskie, małopolskie, śląskie oraz warmińsko-mazurskie i mazowieckie.

Z kolei mgły występują na terenie województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego oraz małopolskiego i dolnośląskiego.

Jednocześnie GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

