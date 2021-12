Sylwestrowa Moc Przebojów, czyli... Sylwester Szczęścia z Polsatem!

Najważniejsza impreza roku - Sylwester Szczęścia 2021/2022 w Polsacie. Wśród gwiazd tanecznego przywitania Nowego Roku: Dawid Kwiatkowski, Viki Gabor, Doda, Cleo, Danzel, Bajm, Liz Mitchell. The Original Lead Singer of BoneyM, Dr Alban i Paweł Domagała. Transmisja dziś od godz. 20:00 w Telewizji POLSAT, Polsat Go, Interia.pl oraz Polsat News.