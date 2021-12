W swoim pierwszym noworocznym orędziu nowy kanclerz zaapelował o skorzystanie ze szczepień ze względu na szybko rozprzestrzeniający się wariant wirusa Omikron. - Rok 2021 był dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem – podkreślił. Jednocześnie prosił o zrozumienie dla nowych ograniczeń, które weszły w życie po Bożym Narodzeniu, np. ograniczeń dotyczących kontaktów prywatnych.

Rok 2021 był dla Niemiec trudny także z powodu niszczycielskich powodzi w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Nadrenii-Palatynacie. - Jako społeczeństwo z determinacją przyjęliśmy te wyzwania – przypomniał kanclerz.

Scholz podziękował wszystkim, którzy na co dzień pracują „dla dobra wspólnego, zdrowia i bezpieczeństwa” - pracownikom szpitali, ośrodków szczepień, funkcjonariuszom policji i sił zbrojnych. Podziękował także wszystkim, którzy starali się przestrzegać obowiązujące przepisy.

- Ci, którzy się jeszcze nie zaszczepili, powinni to zrobić teraz, a ci, którzy już byli zaszczepieni, powinni szybko otrzymać dawkę przypominającą. Szybkość jest ważna, a my musimy być szybsi od wirusa. Zróbmy razem wszystko co możliwe, abyśmy mogli wreszcie pokonać koronawirusa w nowym roku” – zaapelował kanclerz.

ZOBACZ: Niemcy. Ministerstwo Zdrowia: zakażeń koronawirusem jest dwa, trzy razy więcej niż w statystykach

- Lata dwudzieste to dekada nowych początków – zapowiedział Scholz, mówiąc o największej od lat restrukturyzacji niemieckiej gospodarki. Przypomniał o zakładanych celach klimatycznych na najbliższe lata.

- Postępu na rzecz lepszego świata nie mógłby osiągnąć żaden kraj w pojedynkę - zaznaczył Scholz. - To może się udać tylko wtedy, gdy społeczność międzynarodowa będzie nad tym pracować wspólnie - dodał.

Zapowiedział, że Niemcy chcą wykorzystać swoją rozpoczynającą się obecnie prezydencję w grupie państw G7, aby grupa ta stała się pionierem, szczególnie "w biznesie neutralnym dla klimatu i sprawiedliwym świecie".