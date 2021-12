Opublikowane na Facebooku 43-sekundowe nagranie, na którym Singson z pistoletu "wystrzeliwuje" banknoty o nominałach 100 i 500 pesos (8-40 zł), obejrzano blisko 3 mln razy.

Widać na nim, jak polityk chodzi wśród ludzi, podnosi rękę i naciska spust pistoletu, a z niego wylatują pieniądze. W innych fragmentach wideo Singson w ten sam sposób rozrzuca banknoty ze stojącego samochodu, a ludzie przepychając się, próbują je chwycić.

Wielu internautów w komentarzach chwaliło polityka za hojność, jednak byli i tacy, którzy zarzucili mu poniżanie wyborców. "Mam wrażenie, że stroił sobie żarty z biednych ludzi. Dlaczego nie włożył pieniędzy do kopert i nie rozdawał ich jedna po drugiej?" - zapytał jeden z użytkowników platformy społecznościowej.

"Straciliśmy ludzką godność! To bardzo, bardzo smutny widok" - napisał kolejny. Internauci zauważali, że wchodząc w tłum ludzi bez maseczki, burmistrz naruszył pandemiczne protokoły medyczne oraz że ostrożności nie zachowywali także czekający na niego mieszkańcy.

Rzeczniczka tłumaczy: to daje mu przyjemność

Krytykę ze strony internautów podchwyciły niektóre media. W rozmowie z gazetą "The Philippine Star" rzeczniczka polityka, Jenny Macatiag, usprawiedliwiła go przekonując, że przez blisko 50 lat jego kariery mieszkańcy przyzwyczaili się, że mogą oczekiwać od Singsona podobnej szczodrości. "Zwykle czekają na niego, nawet późno w nocy. Rozdawanie pieniędzy daje mu przyjemność, bo dla ludzi to radość" - powiedziała zaznaczając, że burmistrz nie zamierzał nikogo poniżyć.

Sam 80-letni polityk, który w przeszłości był gubernatorem prowincji, podkreślił, że jest to jego sposób na wyrażenie świątecznego ducha dzielenia się i uczynienie mieszkańców miasta szczęśliwszymi. Jak dodał, nie ma on nic wspólnego z kampanią wyborczą, bo w nadchodzącym roku nie stara się o żadne stanowisko. W 2019 roku, gdy ubiegał się o fotel burmistrza, w taki sam sposób rozdawał pieniądze na publicznym targowisku. Zaprzeczył wówczas, jakoby było to kupowanie głosów.

Singson jest właścicielem biznesowego konglomeratu LCS Holdings Inc, który działa w przemyśle energetycznym, finansowym, telekomunikacyjnym i samochodowym. Posiada także czarterową linię lotniczą. Gubernatorem prowincji Ilocos Sur był czterokrotnie, ostatnio w latach 2010-2013. Do niedawna polityk publicznie popierał senatora Manny Pacquiao, słynnego boksera, który w nadchodzącym roku ma się ubiegać o fotel prezydenta Filipin.