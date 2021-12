We wtorek odnotowano 138 831 infekcji - czytamy na stronach Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). Rośnie także liczba chorych na COVID-19, którzy muszą być leczeni w szpitalach. Według ostatnich dostępnych danych, takich pacjentów jest ponad 8,2 tys., 10 proc. z nich musi korzystać z respiratorów.

Duży wzrost liczby zakażeń jest spowodowany rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron koronawirusa. Według władz medycznych jest to dominująca obecnie w Wielkiej Brytanii odmiana SARS-CoV-2, która wywołuje 90 proc. nowych infekcji.

Boris Johnson nie zdecydował się na dodatkowe obostrzenia

Mimo rosnących wskaźników epidemicznych, brytyjski premier Boris Johnson, który jest odpowiedzialny za sytuację epidemiczną w Anglii, nie zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w tej części kraju. Zapowiedział również, że przepisy nie zostaną zaostrzone do końca 2021 roku. Po świętach Bożego Narodzenia kolejne restrykcje wprowadziły władze Walii, Irlandii Północnej i Szkocji.

W środę poinformowano także o śmierci w Wielkiej Brytanii 57 zakażonych osób, ale w tej liczbie ujęto niewliczone wcześniej zgony, do których doszło w Irlandii Północnej przez ostatnie pięć dni.

Rekordy zakażeń w Europie

W środę we Francji padł absolutny rekord zakażeń. Minionej doby dzienny przyrost zakażeń koronawirusem wyniósł tam 208 tys. przypadków. To także największa liczba dobowych infekcji w Europie od początku pandemii.

Rekord padł także we Włoszech. Minionej doby stwierdzono tam 98 tys. zakażeń koronawirusem. To najwyższy wskaźnik od początku pandemii. Poprzedni rekord padł dzień wcześniej, gdy było 78 tys. infekcji. Na COVID-19 zmarło w kraju 136 kolejnych osób.

an/PAP