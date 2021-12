Zerowy VAT na żywność od zaraz? Minister wskazał przeszkodę

- To jest w naszej kompetencji, że możemy to bardzo szybko wdrążyć przez rozporządzenie, ale kłopot byłby bardzo poważny, bo sklepikarze nie mogą sobie sami tak łatwo zmienić podatku VAT na żywność. To jest coś, co przeważnie załatwiają ich agenci - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" Tadeusz Kościński, minister finansów, odnosząc się do zerowej stawki VAT na niektóre produkty spożywcze.

Minister finansów był pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy nie dałoby się przyspieszyć zerowej stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe, na którą nieformalną zgodę wydała Komisja Europejska. Miałaby ona obowiązywać od 1 lutego. Kościński przyznał, że operację tę można by było przyspieszyć. - To jest w naszej kompetencji, że możemy to bardzo szybko wdrążyć przez rozporządzenie, ale kłopot byłby bardzo poważny, bo sklepikarze nie mogą sobie sami tak łatwo zmienić podatku VAT na żywność. To jest coś, co przeważnie załatwiają ich agenci. W tym momencie mielibyśmy bardzo poważny kłopot, bo w Polsce jest ponad 1,5 mln kas fiskalnych, co by było trzeba przerejestrować. To nie jest do zrobienia w takim czasie - powiedział.

Polityk mówił również o wysokiej inflacji i rosnących w ostatnich miesiącach cenach produktów. - Jednym z głównych źródeł jest cena gazu, która przez ostatni rok praktycznie się potroiła. To jest spowodowane tym, że nasi sąsiedzi na wschodzie trochę przykręcili kurek - powiedział. - Drugi powód to system, który wdrążyła KE, handel prawem do emisji CO2. Jeszcze dwa lata temu cena za tonę CO2 to ok. trzy euro, latem ok. 50 euro, a teraz ok. 90 euro. A to jest prawie dwie trzecie ceny energii elektrycznej - dodał.

Pytany, czy inflacja może sięgnąć 10 proc. w czerwcu, jak szacują niektórzy ekonomiści odparł: "Nikt z nas nie może powiedzieć, czy będzie tak wysoka, czy nie, bo nie wiemy, jak będzie cena gazu, ropy i jaki będzie kurs złotego do dolara, a to są główne czynniki, które spowodują taką inflację". Dodał, że nie można jednak wykluczyć takiej możliwości i zawsze trzeba się przygotować na najgorsze.

Ceny paliwa będą spadały?

Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej również z wnioskiem w sprawie obniżenia VAT-u na paliwa silnikowe z 23 proc. na 8 proc.

- Trzeba dodać jeszcze, że od 1 stycznia wyłączymy podatek od sprzedaży detalicznej na paliwa silnikowe i mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu z Komisją, że będziemy mogli obniżyć VAT, to też obniży cenę paliwa - powiedział minister.

Nieformalna zgoda KE

O nieformalnej zgodzie KE poinformował brukselską korespondentkę Polsat News Dorotę Bawołek jeden z urzędników, pragnący zachować anonimowość.

Komisja Europejska udzieliła nieformalnej zgody, na to by Polska wprowadziła zerowy VAT już teraz, zanim jeszcze zacznie obowiązywać nowa dyrektywa unijna, która na to pozwala. Ma ona wejść w życie w połowie przyszłego roku.





Zerowym VAT-em będzie można obłożyć artykuły podstawowej potrzeby: wodę, środki medyczne, czy wreszcie - żywność. Przez pół roku niezgodności z przepisami Komisja Europejska ma po prostu nie wszczynać wobec Polski procedury o naruszenie unijnego prawa w tym zakresie.

- To byłoby głupie, gdybyśmy teraz uruchomili przeciwko Polsce postępowania naruszeniowe za decyzję o zerowym vacie, skoro już wkrótce unijne przepisy na to pozwolą - wyznał anonimowo jeden z urzędników KE w rozmowie z korespondentką Polsat News w Brukseli Dorotą Bawołek.



