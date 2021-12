Dla 10 województw, głównie we wschodniej części kraju, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. W kolejnych pięciu, w tym na całym terytorium woj. zachodniopomorskiego, spodziewane są natomiast gęste mgły.

Alert przed opadami marznącymi wydano dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, a także części województwa łódzkiego oraz dwóch południowych powiatów Śląska.

Marznąca mżawka lub deszcz

Prognozowane są tam słabe opady marznącej mżawki lub deszczu, które mogą powodować gołoledź.

Dla całego terytorium województwa zachodniopomorskiego oraz części województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego Instytut wydał natomiast alert przez gęstą mgłą. W rejonach objętych jej zasięgiem widoczność będzie wynosić od 50 m do 200 m.

Mgły utrzymają się do czwartkowego popołudnia.

W zależności od miejsca ostrzeżenia będą obowiązywać do późnej nocy lub do czwartkowego popołudnia.

Do -5 st. C na Suwalszczyźnie

Temperatura wyniesie od 2 st. C na zachodzie kraju do -5 st. C na Suwalszczyźnie. - W czwartek rano należy uważać, bo może być ślisko na północnym wschodzie, krańcach wschodnich i w regionach podgórskich - przekazał w środę dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szymon Ogórek.

W ciągu dnia temperatura będzie rosnąć i wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C w centrum. Na zachodzie prognozowane są słabe opady deszczu.

