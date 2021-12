Jak zaznaczono, jurorzy byli jednomyślni w przypadku obsadzenia pierwszego miejsca, chociaż nominowanych było 1167 osób. OCCRP wyjaśniło w komunikacie, że Łukaszenka, "ostatni brutalny dyktator Europy", otrzymał tytuł łapówkarza roku "za wszystko, co zrobił na rzecz zorganizowanej działalności przestępczej i korupcji".

"Zasługi" Łukaszenki

Wśród działań białoruskiego dyktatora wskazano finansowanie oligarchów, bliskich rodzinie Łukaszenków, a także zmuszenie do lądowania na lotnisku w Mińsku samolotu Ryanair, lecącego z Aten do Wilna, na pokładzie którego znajdował się opozycyjny aktywista.

Przypomniano, że Łukaszenka jest odpowiedzialny za wywołanie kryzysu migracyjnego na granicy z Unią Europejską przez zwabienie do kraju tysięcy migrantów.

Jego "dokonaniami" nazwano też promowanie dezinformacji i fake newsów na temat pandemii koronawirusa.

OCCRP (The Organised Crime and Corruption Reporting Project) to założone w 2006 roku konsorcjum ośrodków śledczych, mediów i dziennikarzy działających w Europie Wschodniej, na Kaukazie, w Azji Środkowej i Ameryce Środkowej.

