W Wielkiej Brytanii narasta fala pandemii koronawirusa. Dzienna liczba zakażeń była we wtorek rekordowa w czasie epidemii COVID-19 i wyniosła 129 tys. 471 zakażeń. Mimo to premier Boris Johnson uznał, że jego rząd nie wprowadzi na razie dodatkowych obostrzeń. Uznano, że zachorowania spowodowane wariantem Omicron są łagodniejsze, niż działo się to, gdy wcześniej dominował wariant Delta.