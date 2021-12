Jak powiedziała podczas wtorkowej konferencji prasowej w Madrycie rzeczniczka rządu i minister ds. polityki terytorialnej Isabel Rodriguez, centrolewicowy gabinet w pełni popiera ogłaszane przez rządy wspólnot autonomicznych obostrzenia.

- Jesteśmy zaniepokojeni nasileniem się w naszym kraju pandemii - dodała przedstawicielka rządu, który podczas wzbierającej szóstej fali pandemii w Hiszpanii wprowadził jedynie nakaz noszenia maseczek ochronnych.

Wypowiedź rzeczniczki rządu ma związek z ogłoszonym w poniedziałek porozumieniem sześciu regionów z północnej Hiszpanii, które zdecydowały się ograniczyć nocne godziny pracy placówek gastronomii i rozrywki.

We wtorek rząd wspólnoty autonomicznej Galicji na północnym zachodzie ogłosił, że od 31 grudnia do 18 stycznia wprowadza zakaz wpuszczania do lokali gastronomicznych i rozrywkowych gości po północy. Wyjątek ma stanowić noc sylwestrowa, kiedy można będzie się bawić do godz. 3.

Rekord zakażeń w Galicji

Nowe obostrzenia zbiegają się z dobowym rekordem zakażeń w Galicji, gdzie podczas ostatnich 24 godzin potwierdzono ponad 3,4 tys. infekcji koronawirusem.

Nienotowane od początku pojawienia się pandemii w Hiszpanii zachorowania potwierdzono podczas minionej doby w kilku innych regionach kraju. Najwięcej służba zdrowia potwierdziła w Katalonii – 23,8 tys.

Według ministerstwa zdrowia Hiszpanii liczba przypadających obecnie zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców jest obecnie największa od początku pandemii i przekracza już 1200 przypadków.