W nocy z niedzieli na poniedziałek w Małopolsce temperatura powietrza spadła lokalnie poniżej -20 st.C. Najniższe wartości wystąpiły w Tyliczu (-24,1 st. C) oraz w Wysowej (-22 st. C).

Meteorolodzy dodali, że w województwie podkarpackim najzimniej było w powiatach: jarosławskim, leskim, lubaczowskim, przemyskim, przeworskim, sanockim i bieszczadzkim. Temperatura powietrza spadła tam lokalnie do -22°C.

Alerty przed mrozem wydano dla większości kraju

W niedzielny wieczór IMGW wydał alert 1. stopnia przed mrozami dla województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Obowiązują one do godz. 9:00 w poniedziałek.

Takie same alerty wydano dla niemal całego regionu łódzkiego, większości Mazowsza (w tym Warszawy) i Wielkopolski, przeważającej części województw zachodniopomorskiego oraz niektórych powiatów w warmińsko-mazurskiem oraz na Dolnym Śląsku.

Wtedy IMGW spodziewał się, że temperatura spadnie na południu kraju do -18 st. C, a lokalnie - do -20 st. C.

Nadchodzi ocieplenie. W Sudetach możliwe temperatury na plusie

Od poniedziałku do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze z zachodu. - W poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Lokalnie na południu i zachodzie może wzrosnąć do dużego i tam też możliwe są opady śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od -5 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie kraju do zera na południowym zachodzie. W kotlinach sudeckich możliwe są już temperatury dodatnie. - powiedział Jakub Gawron, synoptyk IMGW.

Jak dodał, wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, a nad morzem dość silny i porywisty. Podczas nadchodzącej nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, jedynie na północnym wschodzie będzie jeszcze pogodnie. Na Podkarpaciu i południowej części Lubelszczyzny możliwe są opady śniegu.

W środę dodatnia temperatura możliwa w całym kraju

Na południu prognozowane są marznące mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Z poniedziałku na wtorek temperatura spadnie od minus 14 stopni lokalnie na Pomorzu, minus 11 stopni na północy i północnym wschodzie, do minus czterech stopni na południu i nad samym morzem.

Zdaniem synoptyków IMGW, we wtorek na zachodzie kraju będą już dodatnie temperatury powietrza. Strefa cieplejszego powietrza stopniowo będzie przesuwała się na wschód i w środę może już objąć całą Polskę