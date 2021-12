Specjalne wydanie "Wydarzeń" w Sylwestra prosto ze Stadionu Śląskiego

"Wydarzenia" są zawsze tam gdzie dzieją się interesujące naszych widzów sprawy. Dlatego też nie może nas zabraknąć na Stadionie Śląskim. To właśnie stąd będzie transmitowane ostatnie w tym roku wydanie "Wydarzeń". W ten wyjątkowy wieczór przegląd najważniejszych informacji z kraju i ze świata przedstawi widzom Michał Cholewiński – mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki w Telewizji Polsat.

Michał Cholewiński jest związany z Polsat News od czerwca tego roku. Widzowie znają go z roli prowadzącego "Wydarzeń 12:50", "Wydarzeń 15:50", "Wydarzeń wieczornych" oraz pasm "Nowy Dzień z Polsat News" i "W rytmie dnia".

To ogromne wyróżnienie. Cieszę się, że będę mógł gościć u widzów "Wydarzeń" tego wieczoru. Tym bardziej, że szykujemy to wydanie z wyjątkowego, pełnego emocji miejsca - Stadionu Śląskiego. Do zobaczenia w sylwestrowy wieczór oczywiście o godzinie 18:50 - mówi Michał Cholewiński.

Michał Cholewiński

W tym roku wydania specjalne "Wydarzeń" były realizowane m.in. z Opery Leśnej w trakcie Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie.

Zaraz po głównym wydaniu "Wydarzeń" zapraszamy widzów na „Gościa Wydarzeń”, którego tego dnia poprowadzi Piotr Witwicki.

Emisja "Wydarzeń 18:50" i "Gościa Wydarzeń" w Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach24.

Piotr Witwicki

Według badania IBRIS i IBIMS – Polacy uznają "Wydarzenia" za główne źródło informacji spośród telewizyjnych programów informacyjnych, a ostatnie badania CBOS wskazują ponownie, że są najbardziej wiarygodnym programem informacyjnym.

"Gość Wydarzeń" to najpopularniejszy codzienny program publicystyczny w Polsce. Według danych Nielsen Media w listopadzie oglądało go średnio ponad 1,2 miliona widzów.

WIDEO - "Angelus" - 17 października 2021 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/Polsat News