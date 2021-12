W nocy na północnym wschodzie lokalnie słabe opady śniegu. Miejscami marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -18 st. C lokalnie na północnym zachodzie oraz w kotlinach karpackich, -15 st. C, -10 st. C na przeważającym obszarze Polski, do -3 st. C lokalnie nad morzem.

Mróz od Szczecina do Przemyśla

Ostrzeżenia dotyczą pasa od Szczecina, Koszalina, Słupska, Gdyni i Elbląga, przez Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Warszawę, Kielce, Lublin aż po Bielsko-Białą, Nowy Sącz, Krosno i Przemyśl. Ostrzeżenia obejmują także Wałbrzych i Jelenią Górę.

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W niedzielę najchłodniej w Karkonoszach

Instytut podał w niedzielę, że temperatura minimalna wyniosła od -16,8 st. C na stacji synoptycznej w Jeleniej Górze do -1,4 st. C na stacji synoptycznej w Helu.

mad/hlk/PAP