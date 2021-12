Ze wstępnych danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że w okresie świąt Bożego Narodzenia doszło do 110 wypadków drogowych, w których zginęły 4 cztery osoby, a 140 odniosło obrażenia. Policjanci zatrzymali też 511 nietrzeźwych kierujących.

Dla porównania w zeszłym roku w okresie świąt zginęło 31 osób, a dwa lata temu 20. - Wczorajszy dzień to wstępnie dzień bez wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podobna sytuacja była w czwartek, którego co prawda nie wliczamy do tych statystyk, ale był on dniem bez wypadku śmiertelnego co niestety na naszych drogach jest rzadkością - powiedział kom. Robert Opas.

Mniej wykroczeń drogowych niż rok temu

W tym roku w okresie świąt policjanci zatrzymali 94 prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym powyżej 50 km/h. Dla porównania rok temu zatrzymano 248 takich dokumentów.

Jak co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia policjanci prowadzili działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym sprawdzając m.in. prędkość, trzeźwość kierowców i sposób przewożenia dzieci. Na drogach było więcej oznakowanych policyjnych patroli; nie zabraknie także policjantów w radiowozach nieoznakowanych, również tych ze specjalnych grup SPEED.