Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi mrozami w nocy z soboty na niedzielę w pasie ciągnącym się z północnego zachodu na południowy wschód oraz w części południowo-zachodniej i południowej Polski. Najniższe temperatury mogą sięgnąć miejscami do minus 20 stopni Celsjusza.

Najniższe temperatury prognozowane są w rejonie Szczecina - od minus 20 do minus 15, na terenach górskich od minus 18 do minus 16 stopni, a lokalnie minus 20.

Minimalne temperatury w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim - sięgną od minus 17 do minus 15, w województwie kieleckim oraz w północnych częściach województw śląskiego i podkarpackiego - od minus 15 do minus 12, a lokalnie do minus 16.

"Wydane zostały nowe ostrzeżenia meteorologiczne na silny mróz stopnia 1 dla woj.: wielkopolskiego i łódzkiego" - czytamy na Twitterze IMGW.

⚠Wydane zostały nowe ostrzeżenia meteorologiczne na silny mróz stopnia 1 dla woj.: wielkopolskiego i łódzkiego🥶



▶Na obszarze tych woj. prognozuje się temperaturę minimalną sięgającą w nocy nawet-17°C.

Szczegóły:https://t.co/2mT7polTLZ pic.twitter.com/4uGIcO4xpW — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 25, 2021

Pogoda w drugi dzień Świąt

W drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia niemal w całym kraju będzie słonecznie. Jak powiedziała Ewa Łapińska, synoptyk IMGW - na przeważającym obszarze kraju termometry do zachodu słońca pokażą maksymalnie minus 4-5 stopni Celsjusza.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę nad Polską rozbuduje się niewielki obszar wysokiego ciśnienia z centrum nad Wielkopolską i Śląskiem.

ZOBACZ: Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia 2021. Jaka pogoda w pierwszy i drugi dzień świąt?

- Strefa wysokiego ciśnienia zapewni niemal w całym kraju słoneczną pogodę, ale arktyczne powietrze, które już napłynęło do nas z północy Europy, da o sobie znać niskimi temperaturami. Jutro tylko na północnych krańcach Polski będzie nieco więcej chmur, z których może spaść symboliczny śnieg. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od minus 8 stopni Celsjusza w miejscowościach podgórskich, przez 4-5 stopni mrozu na przeważającym obszarze kraju, do minus 1-2 stopni nad samym morzem - powiedziała Ewa Łapińska z IMGW-PIB.

WIDEO - Budka: może się okazać, że Watergate to nic w porównaniu z tym, co zrobiono opozycji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/PAP