Według przygotowanej przez niego prognozy, w sobotę poprawi się pogoda, ale w całym kraju będzie mroźno.

- W sobotę zdecydowana poprawa pogody. Nad Polską zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. Opady śniegu wystąpią na północy kraju oraz na krańcach południowych. Najsilniejsze wystąpią w obszarach podgórskich – powiedział Walczak.

Pogoda w Boże Narodzenie. W górach do 10 cm śniegu

IMGW informuje, że rejonach podgórskich może spaść nawet do 10 cm. śniegu. Na północy kraju nasypie od 3 do 5 cm. W głębi kraju bez opadów – będzie słonecznie.

Temperatura maksymalna w całym kraju od minus 5 stopni Celsjusza do minus 3. Nieco wyższa temperatura minus 1 stopień w okolicach Krakowa. Wiatr będzie słaby, zmienny. Tylko na Wybrzeżu będzie wiał w porywach do 55 km/h.

ZOBACZ: IMGW: Intensywne opady śniegu i zamiecie. Alerty pogodowe w całym kraju

Według IMGW, sobotnia noc będzie mroźna. Temperatura w kraju spadnie do minus 10 stopni, a w obszarach podgórskich możliwe są spadki do minus 15 stopni. W Karpatach możliwy jest spadek nawet do minus 20 stopni.

Jak informuje IMGW, niemal cała Europa jest pod wpływem rozległych niżów znad Atlantyku i północno-zachodniej Rosji. Z niżami tymi związane są układy frontów atmosferycznych. Jedynie krańce południowo-wschodnie oraz częściowo środkowa Europa znajdują się w zasięgu słabych wyżów. Północny wschód kraju pozostaje na skraju niżu znad Rosji. Na krańcach południowych oddziałuje zafalowany front z płytkimi, lokalnymi niżami. Resztę kraju obejmuje słaby klin wyżu znad Morza Norweskiego. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie rosło.

Prognoza pogody na święta. W centrum kraju do -15 stopni

W sobotę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach południowych i północnych przeważnie duże. Na północy i południu przelotne opady śniegu. W Karpatach i w rejonach podgórskich Karpat prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od -5 st. na wschodzie i w kotlinach sudeckich do -1 st. na południu i 0 st., 1 st. miejscami nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu po południu dość silny i w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich i północnych.

ZOBACZ: W Londynie w wieku 97 lat zmarła Marzenna Schejbal - uczestniczka Powstania Warszawskiego

W nocy pogodnie, tylko na północy kraju okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna od -15 st. na Podkarpaciu i kotlinach Sudeckich do -11 st. w centrum i około -4 st. nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do -18 st. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem umiarkowany, a na wschodnim wybrzeżu okresami także dość silny i w porywach do 55 km/h, zachodni.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i krańcach południowo-zachodnich okresami duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna od -10 st. na Podkarpaciu do -5 st. w centrum i około -2 st. nad morzem. Wiatr słaby, zmienny, na północy umiarkowany, zachodni.

WIDEO - Łódź. Uratowany w Centrum Zdrowia Matki Polki chłopiec spędzi święta z nowymi rodzicami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP