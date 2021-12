Prezes TVP z koronawirusem na Eurowizji? Jest oświadczenie szpitala MSWiA w Warszawie

Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski miał pojechać na Eurowizję Junior do Paryża mimo zakażenia koronawirusem - poinformował portal Onet. W odpowiedzi szef telewizji publicznej zagroził portalowi pozwem, a szpital MSWiA w Warszawie wydał oświadczenie w tej sprawie, z którego wynika, że mimo pozytywnego wyniku testu rtPCR, po 5 dniach Kurski nie był już chory.

- W dniu 14 grudnia 2021 r. w CSK MSWiA rzeczywiście zostało wykonane badanie metodą rtPCR z oceną cykli detekcji próbki pobranej od Pana Jacka Kurskiego. Badanie to zostało wykonane po okresie aktywnej fazy choroby w celu potwierdzenia statusu ozdrowieńca tzn. czy wydalane jeszcze RNA wirusa (fragmenty łańcucha RNA) jest czy też nie jest patogenne (zaraźliwe) - przekazał szpital w oświadczeniu.

"Późny okres po infekcji COVID-19"

- Interpretacja wyniku badania RT-PCR o treści wykryto RNA wirusa SARS - CoV-2” wskazuje na późny okres po infekcji COVID-19, tj. wykrycie genomu wirusa pomiędzy 30 a 35 cyklem badania. Powyższe miało korelację z obrazem klinicznym oraz wywiadem, jak również ujemnymi wynikami testów antygenowych przeprowadzonych u pana Jacka Kurskiego - podkreślił szpital.

Placówka przekazała, że "całość obrazu klinicznego Pacjenta wskazywała na okres ozdrowieńczy COVID-19, w dniu 15 grudnia 2021 roku". - CSK MSWiA zwrócił się do PSSE w Warszawie z wnioskiem o zakończenie okresu izolacji pacjenta z uwagi na uznanie go za ozdrowieńca, co nastąpiło w dniu 15 grudnia 2021 roku - dodano w oświadczeniu.

Badanie z 14 grudnia bez podstaw o twierdzeniu, że Kurski był chory

Szpital MSWiA podkreślił, że w związku z całą sprawą "badanie przeprowadzone w dniu 14 grudnia 2021 r. w CSK MSWiA nie może być podstawą do twierdzenia, iż pan Jacek Kurski w dniu 19 grudnia 2021 r. miał koronarwirusa".

Dziennikarze Onetu, odnosząc się do opublikowanego oświadczenia, zwracają uwagę, że szpital nie wytłumaczył, jak doszło do tego, że po dodatnim wyniku testu, wprowadzonym do systemu 14 grudnia o godz. 22:41, już następnego dnia prezes TVP otrzymał status ozdrowieńca.

Pozew i zawiadomienie do prokuratury

W związku z całą sprawą, Jacek Kurski zapowiedział złożenie pozwu przeciwko portalowi i powiadomienie prokuratury. - W związku z oszczerstwami pozywam portal Onet o odszkod. na cel społeczny, a w zw. z przestępstwem pko danym osob. (art. 107 ust.), bezprawnym uzyskaniem (art. 267 KK) i ujawnieniem informacji (art. 266 par. 1 KK) bezzwłocznie skieruję zawiadomienie do prokuratury - przekazał prezes TVP na Twitterze.

Jak podkreśla, w trakcie podróży do Paryża, miał już status ozdrowieńca.

