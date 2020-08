Jacek Kurski znów prezesem TVP. Nieoficjalnie Rada nie zgodziła się na konkurs

Rada Mediów Narodowych ponownie wskazała w piątek Jacka Kurskiego na prezesa zarządu Telewizji Polskiej. Do 7 sierpnia p.o. prezesa był Maciej Łopiński, którego na czas urlopu, zastępował Kurski. RMN zdecydowała także do powołaniu do rady nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej Agnieszki Glapiak.