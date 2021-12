- Niech Bóg nam da, abyśmy byli Kościołem adorującym, ubogim i braterskim. To jest najważniejsze - powiedział papież Franciszek podczas pasterki w bazylice Świętego Piotra w Wigilię. Apelował: "powróćmy do Betlejem, powróćmy do źródeł: do istoty wiary, do pierwszej miłości, do adoracji i miłosierdzia".

W homilii w bazylice watykańskiej, gdzie na mszę przybyło około 1500 osób, papież mówił o potrzebie "Kościoła w drodze".

Zwrócił też uwagę na "wyzwanie Bożego Narodzenia". Jak zauważył, "Bóg się objawia, ale ludzie Go nie rozumieją. On staje się małym w oczach świata, a my nadal szukamy wielkości według świata, może nawet w Jego imię. Bóg się uniża, a my chcemy się wspiąć na piedestał".

- Najwyższy wskazuje na pokorę, a my chcemy się pokazać. Bóg wyrusza w poszukiwaniu pasterzy, tych, których nie widać; a my szukamy widzialności. Jezus rodzi się, aby służyć, a my spędzamy całe lata na pogoni za sukcesem - podkreślił Franciszek.

Wskazywał, że Bóg nie szuka siły i władzy, lecz prosi o czułość i małość wewnętrzną.

- Oto właśnie co winniśmy wypraszać od Jezusa na Boże Narodzenie: łaskę małości - dodał.

Papież: niech Boże Narodzenie przyniesie więcej wielkoduszności

- Mam nadzieję, że Boże Narodzenie rozgrzeje serca tych, którzy cierpią, oraz otworzy i umocni nasze, by zapłonęły z pragnienia pomocy tym, którzy są w potrzebie - mówił papież, w opublikowanym w piątek wywiadzie dla włoskich dzienników "La Repubblica" i "La Stampa".

Franciszek powiedział, że modli się o to, aby Boże Narodzenie "przyniosło na Ziemię więcej wielkoduszności i solidarności", ale "tej prawdziwej, praktycznej i stałej, nie tylko słowa".

Wspomniał swoje święta w domu dziadków w rodzinnej Argentynie, gdzie jego babcia robiła setki włoskich pierożków.

Wspominając święta obchodzone w jego rodzinie, pochodzącej z Włoch, wyjaśnił: "Czasem chodziliśmy do cioci, bo w Buenos Aires i w naszej rodzinie nie było wtedy zwyczaju obchodzenia Wigilii tak, jak dzisiaj. Świętowało się 25 grudnia rano, zawsze u dziadków. Pamiętam jedną ciekawą rzecz: przyszliśmy kiedyś, a babcia dalej robiła pierożki. Zrobiła ich 400". "Kocham kolędy, które są pełne poezji" Wyznał, że dobrze przygotowuje się do Bożego Narodzenia, przeżywając mistyczny aspekt Adwentu. - Kocham kolędy, które są pełne poezji: "Cicha noc", "Tu scendi dalle stelle". One niosą pokój, nadzieję, tworzą atmosferę radości z powodu Syna Bożego, który rodzi się na ziemi tak, jak my, dla nas - dodał papież. Na zakończenie Franciszek oświadczył: “Przyszłość świata będzie kwitnąca, jeśli będzie zbudowany, a tam gdzie trzeba - odbudowany, razem. Tylko prawdziwe i konkretne powszechne braterstwo uratuje nas i pozwoli nam wszystkim lepiej żyć". - Ale to znaczy, że wspólnota międzynarodowa, Kościół, poczynając od papieża, instytucje, osoby mające odpowiedzialność polityczną i społeczną oraz każdy obywatel, zwłaszcza w bogatszych krajach, nie mogą zapominać o regionach i ludziach słabszych, kruchych i bezbronnych, ofiarach obojętności i egoizmu - podkreślił.

zma/PAP